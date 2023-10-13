Парламентарии юга России сосредоточены на развитии региональных экономик

В Астрахани завершилась очередная конференция Южнороссийской парламентской ассоциации.

Парламентарии обсудили 52 инициативы по совершенствованию законодательства, 3 из них предложены заксобранием Севастополя.

Главной темой конференции стало развитие туризма на Юге России. Глава делегации Севастополя вице-спикер заксобрания Илья Журавлев выступил с инициативой создания единой системы информирования туристов для всего Юга России.

«Для организации туристической поездки и нахождения туристов на месте пребывания требуется обобщение и систематизация большого объема данных. Необходимы сведения от органов власти, правоохранительных, экстренных служб, о транспорте, достопримечательностях, объектов культуры, каких-то особенностей региона. Поэтому крайне актуальна единая система информирования и оповещения туристов — некий ресурс, где собраны все эти сведения. Появление подобной системы будет способность повышению информированности, созданию канала обратной связи и, как следствие, увеличению турпотока в регион», — пояснил вице-спикер.

Кроме того, были рассмотрены законодательные инициативы и обращения в федеральные органы государственной власти по широкому спектру вопросов. Они коснулись актуальных тем социальной помощи участникам специальной военной операции, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, социальной защиты инвалидов, правового режима использования сельскохозяйственных угодий, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

«Поднятые на Конференции темы — развитие внутреннего туризма, укрепление внутренней экономики регионов, совершенствование системы социальных гарантий населению — наглядно демонстрируют, что сейчас мы уверенно взяли вектор на создание условий для того, чтобы налоги наших граждан оставались в стране, а товары и услуги в регионах были наилучшего качества и ориентировались на нашего потребителя. Это очень хорошо, поскольку практически каждый второй представитель Южного Федерального округа — это курортные города: Астрахань, Севастополь, Краснодар», — сказал Илья Журавлев.

По материалам пресс-службы заксобрания Севастополя

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя