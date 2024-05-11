В Севастополе задержали мужчину, осквернившего символ воинской славы России

В Севастополе на приезжего мужчину завели уголовное дело по факту совершения действий, оскверняющих символы воинской славы.

В пресс-службе Следкома заявили, что мужчина, прибывший в Севастополь, на территории мемориального комплекса «Сапун-Гора» взобрался на ствол трофейной гаубицы и «совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков»: изобразил гитлеровское приветствие. Свой поступок приезжий снял на камеру и разместил в своем аккаунте в соцсети.

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Ольга Сурикова