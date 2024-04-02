Виктор Бут высказался о возможном обмене Навального*

Виктор Бут в общении с журналистами согласился, что если бы политик Алексей Навальный* был бы жив, его стоило бы обменять на кого-то из российских граждан, которые содержатся в тюрьмах в США.

Бут напомнил, что ранее президент России Владимир Путин признал, что дал согласие на обмен Навального* за несколько дней до того, как пришло известие о смерти оппозиционера в колонии.

«Естественно, мы своих не бросаем, возвращать надо всех наших, которые там находятся в тяжелом положении. Только в США порядка 80 человек находится в заключении и, как минимум, 60 по надуманным фальсифицированным обвинениям», — заявил Бут.

Напомним, Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. 8 декабря 2022 года его обменяли в Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

*Алексей Навальный включен Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Ольга Сурикова