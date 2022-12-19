В районе 5 км Балаклавского шоссе меняется схема движения транспорта

Городское хозяйство
19-12-2022
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Дорожники приступили к изменению схемы организации дорожного движения на 5-м км Балаклавского шоссе. 

«На двух подходах к пересечению проспекта Генерала Острякова, дороги к Максимовой даче и Балаклавского шоссе за счет разметки увеличено число полос. В ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки», – сказано в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

После завершения работ ожидается увеличение пропускной способности одного из ключевых узлов при въезде в Севастополь.

Ольга Сурикова

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