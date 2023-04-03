Ремонт сквера Бузина обернулся для экс-начальника отдела «Парки и скверы» уголовным делом

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении бюджету города ущерба в размере свыше 2,1 млн рублей в результате халатности при приемке выполненных работ по госконтракту на выполнение капремонта сквера им. Василия Бузина.

Уголовное дело заведено на бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ Севастополя «Парки и скверы».

По версии следствия, он не обеспечил надлежащий контроль в рамках госконтракта по капитальному ремонту сквера им. Василия Бузина.

Указанный контракт заключен ГБУ «Парки и скверы» с коммерческой организацией в июне 2020 года.

«В нарушение условий контракта подрядчиком не произведен ряд строительных работ по укладке покрытий, в том числе тротуарной плитки. Вместе с тем, сведения об их выполнении включены в акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и другие документы, являющиеся основанием для произведения оплаты», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Обвиняемый, в свою очередь, подписал подрядчику все документы без соответствующей проверки и передал их для исполнения в бухгалтерию ГБУ «Парки и скверы».

Таким образом, в период с августа по декабрь 2020 года из бюджета города были оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму свыше 2,1 млн рублей.

В ходе следствия на автомобиль обвиняемого наложен арест.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении должностных лиц коммерческой организации, являвшейся подрядчиком по госконтракту, материалы выделены в отдельное производство.

Ольга Сурикова