В Севастополе будут судить двух студентов-заочников за попытку сдать английский за взятку

В Севастополе направлено в суд уголовные дела в отношении двух студентов, которые обвиняются в даче взяток преподавателю.

Дела заведены на двух 26-летних жителей Республики Крым.

По версии следствия, мужчины являлись студентами одной из групп Морского института им. вице-адмирала В.А. Корнилова – филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» заочной формы обучения. В феврале 2023 года они передали преподавателю через старосту группы 20 тыс. рублей каждый в качестве взяток за зачет и экзамен по английскому языку без фактической проверки знаний.

Преступная деятельность их пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Расследование уголовного дела по фактам получения взяток продолжается.

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Ольга Сурикова