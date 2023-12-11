В Севастополе будут судить двух студентов-заочников за попытку сдать английский за взятку

В Севастополе направлено в суд уголовные дела в отношении двух студентов, которые обвиняются в даче взяток преподавателю.
Дела заведены на двух 26-летних жителей Республики Крым.
По версии следствия, мужчины являлись студентами одной из групп Морского института им. вице-адмирала В.А. Корнилова – филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» заочной формы обучения. В феврале 2023 года они передали преподавателю через старосту группы 20 тыс. рублей каждый в качестве взяток за зачет и экзамен по английскому языку без фактической проверки знаний.
Преступная деятельность их пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.
Расследование уголовного дела по фактам получения взяток продолжается.
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Ольга Сурикова