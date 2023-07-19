В Севастополе задержали завкафедрой одного из ВУЗов за взятки

На доцента одного из ВУЗов Севастополя заведено уголовное дела за получение взяток, сообщает пресс-служба следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что с декабря 2022 года по март текущего года доцент за взятки в размере от 20 до 130 тысяч рублей предлагала студентам-заочникам старших курсов помощь в написании дипломной работы и ее защите, выставлении положительных оценок без фактической сдачи дисциплины.

Следователи в ходе обысков дома и на работе изъяли технику, деньги и документацию. Разбирательство ждет и самих студентов.

Напомним, в Крыму за взятки задержаны высокопоставленные начальники УФСИН.