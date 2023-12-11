ФСБ разоблачила в Крыму сеть украинских агентов, готовивших покушения и теракты

ФСБ сообщила о раскрытии в этом году законспирированной крупной украинской агентурной сети, которая планировала в Крыму теракты, диверсии и покушения на чиновников и военных.

Возможными объектами покушений агентов были глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, блогер Александр Талипов, бывший депутат ВРУ Олег Царев.

Также предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, включая подрывы 6 участков ж/д полотна, 2 объектов газораспределительного оборудования, 3 электроподстанций и 3 машин. За год обнаружено 15 схронов для украинских агентов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

Задержаны 18 агентов и пособников Киева, причастных к совершению 5 диверсий, за подготовку терактов 10 человек уже осуждены.