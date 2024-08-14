В Севастополе будут судить 8 человек за организацию занятия проституцией 

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении 45-летней местной жительницы и семерых ее сообщников, сообщили в прокуратуре Севастополя.

По версии следствия, обвиняемая создала организованную группу для получения дохода от незаконной деятельности по предоставлению услуг сексуального характера. Вместе с ней работу борделей обеспечивали три женщины и четыре мужчины: диспетчеры, охранники, водители и рекламный агент. Также она подыскала лиц, желающих заниматься проституцией.

Анкеты девушек с фотографиями размещались в сети Интернет. Услуги оказывались в квартирах и апартаментах по 11 адресам в Севастополе.

В августе 2023 года бизнес был накрыт полицией. В ходе обысков изъяли блокноты, тетради с записями, связанными с организацией занятия проституцией, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и иные вещественные доказательства, а также деньги.

Изъятые деньги и автомобиль организатора группы арестованы.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Девушки, оказывавшие сексуальные услуги в притонах, привлечены к административной ответственности.

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Ольга Сурикова

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