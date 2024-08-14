В Джанкое отремонтировали 5 км дороги

По информации пресс-службы Росавтодора, меньше двух месяцев потребовалось на ремонт дороги, которая вошла в состав трассы Р-280 протяженностью 118 км.
Маршрут из Крыма в Ростов преобразится в полнофункциональную федеральную четырёхполюсную трассу «Новороссия».
Отрезок «Новороссии» длинной 5,3 км входит в состав городской дорожной сети Джанкоя.
«Новороссия» — ключевое звено сухопутного маршрута в Крым из Ростовской области. Маршрут проходит через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, Мариуполь и Мелитополь.
Фото: Росавтодор
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Анна Левина