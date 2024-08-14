Новая канатная дорога на Ай-Петри будет в 22 раза производительнее нынешней — Греф

Новая канатная дорога на гору Ай-Петри в Крыму будет в 22 раза производительнее существующей; она уже проектируется, а строительство планируется начать в 2025 году, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Здесь мы ведем сейчас проектирование новой канатной дороги. Потому что эта канатная дорога, конечно, уже не соответствует никаким современным требованиям. Она низкопроизводительна. Люди вынуждены стоять в очередях. Новая дорога сейчас проектируется. Надеюсь, что в следующем году мы уже начнем строительство. Она будет в 22 раза более производительна, чем эта. Ну и, конечно, значительно более комфортная», — сказал он.

Греф напомнил, что существующая дорога маятниковая — здесь два вагончика, которые работают только синхронно. Новая дорога будет оборудована самыми современными кабинками и будет независима от маятникового движения, сказал он.

По его словам, на самой горе Ай-Петри снесено уже большое количество ларьков и архаичных построек.

«Сейчас ведется проектирование застройки, тоже соответствующей и ялтинской архитектуре, и великолепной природе Ай-Петри с тем, чтобы здесь для туристов создать большое количество возможностей и причин для посещения горы Ай-Петри, кроме тех прекрасных видов, которые здесь они имеют возможность созерцать. Поэтому думаю, что в ближайшие два года крымчан ждет большое количество открытий», — добавил Греф.

Маятниковая канатная дорога Мисхор — Ай-Петри была запущена в 1988 году. На ней курсируют два вагончика вместимостью до 35 человек. Поездка занимает 12-15 минут. Пассажиры поднимаются на высоту 1153 метра. С конца 2022 до начала мая текущего года канатная дорога не работала.

В декабре 2023 года Самвел Саруханян, гендиректор курортного комплекса Mriya Resort & Spa на южном берегу Крыма, говорил о планах строительства новой канатной дороги карусельного типа на Ай-Петри.