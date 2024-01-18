Где можно безопасно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе?

К празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе оборудуют 10 мест для купания. Безопасно окунуться можно будет в следующих установленных местах:

✅ акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;

✅ пляж «Омега»;

✅ пляж «Хрустальный»;

✅ пляж «Городской» в Балаклаве;

✅ побережье в районе причала № 286 в бухте Казачьей;

✅ берег микрорайона Радиогорка;

✅ набережная гарнизонного пляжа поселка Кача.

✅ На пляже «Хрустальный», в поселке Кача и в бухте Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время.

✅ Кроме того, обеспечиваться безопасность будет на побережье вблизи базы отдыха «Звездный берег», на пляжах поселков Учкуевка и Андреевка.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку, сообщили в пресс-службе ведомства.