В Севастополе будут судить 20-летнего парня за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе 20-летнему парню грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за комментарий в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с ФСБ обнаружили в сети комментарии одного из пользователей к интернет-публикации, который дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации.

После чего 20-летнего автора комментария нашли. Он во всем сознался.

Напомним, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, вводящий в Уголовный кодекс возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.