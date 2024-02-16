В России планируют ужесточить культурную политику страны

В госдуме состоялся круглый стол ЛДПР на тему «Социальный статус и формы государственной поддержки российских писателей», который собрал членов национальной ассоциации драматургов и союзов писателей со всей России. В рамках мероприятия председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудил с участниками инициированный партией закон о социальном статусе писателя в современном обществе и государстве, а также необходимость ужесточения культурной политики в стране

«ЛДПР настаивает на ужесточении культурной политики государства. Нам надо перестать терпеть писак-предателей. Нам нужно чётко понимать, кто с нами, кто за Россию и её будущее, а кто против. Это в интересах нашего будущего, это в интересах великой русской цивилизации.

Именно литература формирует культурный код. Наши враги пытаются его разрушить, отменяя в своих странах, но весь мир читал, читает и будет читать великих русских писателей и поэтов: Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Маяковского и Чехова. А со всеми вредителями нужно покончить навсегда, чтобы больше ни один предатель не смог наживаться на наших людях», –отметил Леонид Слуцкий.

С данной позицией полностью согласны в Севастопольском отделении ЛДПР.

«Наше поколение выросло на классических произведениях российских авторов и молодым людям очень важно донести культурные ценности, а через книги, литературу это наиболее доступно сделать. Но молодежь, порой, дезориентирована, читая произведения тех, кто, напротив, пытается опорочить нашу страну, поэтому инициатива партии очень своевременная», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.