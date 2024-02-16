Правительство Севастополя ведет переговоры с «Яндекс. Такси»

Правительство Севастополя ведет переговоры с агрегатором такси «Яндекс.Такси». Об этом в ходе заседания правительства Севастополя сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и его зам Павел Иено.

«Ведем переговоры, Михаил Владимирович. Вы давали поручение, с Марией Александровной Литовко проработали. Поэтому приход крупного агрегатора на рынке отрегулирует, в том числе требования к самим транспортным средствам», — доложил Иено.

По заявлению дептранса, сейчас в Севастополе работает 2013 такси. На 1000 севастопольцев приходится 4 машины извоза. Для сравнения в Москве на 1000 горожан приходится 8 машин.

Напомним, в Севастополе водитель такси с пассажирами пытался уйти от погони ДПС.