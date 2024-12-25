Илья Журавлев получил благодарность от заксобрания Севастополя

Председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев вручил лично вице-спикеру, депутату ЛДПР Илье Журавлеву благодарность за добросовестность в исполнении депутатского долга, а также за значительный вклад в законотворческую деятельность, направленную на социально экономическое и культурное развитие Города-Героя Севастополя и в связи с 10-летием заксобрания Севастополя.
Стоит отметить, что Журавлев известный в Севастополе политик и меценат. Был депутатом Ленинского совета, городского совета, вот уже третий созыв депутат заксобрания, где стал автором более сотни законопроектов, большинство которых направлены на социально-экономическую поддержку горожан.
Помимо этого, он — глава попечительского совета Севастопольской городской федерации регби, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Путь к победе».
Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя