В Севастополе будут следить за управляющими компаниями по-новому

Сегодня, 25 ноября, на заседании правительства Севастополя было утверждено новое положение о региональном государственном лицензионном контроле за деятельностью управляющих компаний.

Изменения вызваны принятием еще в 2020 году федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который запустил реформу надзорных ведомств в нашей стране, в том числе госсжилнадзора.

«Данный закон в принципе меняет нашу деятельность, здесь появляется больше мер профилактики, направленных на предупреждение возникновения нарушений» — отметил исполняющий обязанности начальника госжилнадзора Евгений Войник.

Новая реформа надзорных ведомств предполагает цифровизацию процессов документооборота, профилактические мероприятия ставятся в приоритет над контрольно-надзорными, вводится прямой запрет на оценку результативности и эффективности деятельности надзорных органов в зависимости от количества проведенных контрольных мероприятий и выявленных нарушений, а также вводятся новые способы контроля.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что севастопольский госжилнадзор должен перейти от «реактивной истории» (проверок на основании жалоб) к профилактике нарушений, а также поручил Евгению Войнику подготовить доклад о ситуации на рынке управления многоквартирным жильем.

«Я жду от вас ваше виденье. Понятно время необходимо для анализа, которое мы договаривались. Жду ваше виденье качества управления жилищным фондом – это особенно касается частных управляющих компаний и государственных само собой разумеется» — поручил градоначальник.

Напомним, бывший главный государственный жилищный инспектор Севастополя Дмитрий Яньков был задержан 24 марта, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: Pixabay.com

Дмитрий Островский