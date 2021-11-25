В Севастополе военного осудили за жестокое избиение мужчины

Бил головой об асфальт и ногами

В Севастополе сержант Черноморского флота приговорен к условному сроку за избиение мужчины. Он ударил человека на остановке общественного транспорта «Пляж Учкуевка» после полученного замечания.

В решении Севастопольского гарнизонного военного суда говорится, что он нанес два удара кулаком по лицу, держа руками голову потерпевшего, не менее двух раз ударил ею об асфальт, а затем правой ногой нанес удар в область живота, чем причинил телесные повреждения в виде закрытого перелома нижней стенки правой глазницы с незначительным смещением отломков и закрытый перелом 12 ребра. Вред здоровью нанесен средней тяжести.

Офицер при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Военнослужащий признал вину.

«За совершение изложенных действий назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком один год», – добавили в пресс-службе.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично – в его пользу взыскано 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и отказано во взыскании 420 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, ранее Севастопольский гарнизонный военный суд уже выносил приговор военнослужащему за избиение сослуживца.

Ольга Сурикова