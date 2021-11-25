Депутаты ЛДПР предлагают внести важные изменения в закон о налогах

Для усыновителей и опекунов

Депутаты заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов выступают инициаторами введения изменений в закон Севастополя о транспортном налоге и налоге на имущество физических лиц.

Депутаты предлагают внести изменения в эти законы, освободив от уплаты налогов на одно транспортное средство и объекты недвижимого имущества:

— одного из родителей (усыновителей), опекуна, попечителя – на три налоговых периода, начиная с года рождения ребенка, усыновления ребенка, установления опеки или попечительства над ребенком;

— одного из родителей (усыновителей), опекуна, попечителя ребенка-инвалида сроком, на который установлена категория «ребенок-инвалид».

«Необходимость принятия данного закона вызвана осложнением экономической ситуации для граждан, ставших родителями, усыновителями, опекунами и попечителями. Принятие настоящего Закона будет способствовать поддержанию определенного уровня доходов граждан, ставших родителями, усыновителями, взявших ребенка под опеку или попечительство. Законопроект освобождает от данных видов налогов на три года не только родителей и усыновителей, но опекунов и попечителей, так как и опекунство и попечительство, по своему социальному значению, являются близкими формами устройства детей в обществе», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.