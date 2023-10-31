В Севастополе будут штрафовать за недопуск в бомбоубежище

Сегодня, 31 октября, заксобрание Севастополя в двух чтениях приняло поправки в закон об административных правонарушениях позволяющие штрафовать за недопуск в бомбоубежище.

Несмотря на общую поддержку депутатским корпусом, к закону появилось много вопросов. Пока не понятно будут ли штрафовать директоров школ и спортивных объектов, куда до объявления тревоги пускают не всех в связи с антитеррористическим законодательством.

Также не понятно, кто будет нести ответственность за убежища в многоквартирных домах.

Тем не менее, правительство Севастополя готовит общий реестр укрытий, а также проработает вопросы ответственности. Штрафы будут такие: на граждан от трех до пяти тыс. рублей; на должностных лиц – от десяти до пятидесяти тыс. рублей; на юридических лиц – от ста до трехсот тыс. рублей.

Напомним, ситуация с отказом охранника Дворца культуры рыбаков в Севастополе пустить людей в убежище вышла на федеральный уровень и была резко прокомментирована губернатором Михаилом Развожаевым.