СевГУ уходил от налогов используя льготу для музеев

Севастопольский государственный университет пользовался льготой на налоги для музеев, чтобы сократить свои расходы. Об этом рассказал руководитель депфина Алексей Плотников.

«Противоправного ничего нет в их действиях. Они умело пользуются налоговым законодательством, в том числе города Севастополя. Нашли что может быть. Они действительно охраняли свои музейные ценности, которые у них есть, но не относились к деятельности музеев», — рассказал Плотников.

Стоит отметить, что теперь льготу по освобождению от налога на недвижимость организаций для музеев убрали. Теперь ей могут пользоваться только музеи, работающие на бесплатной основе.

Напомним, в Севастополе один из самых низких «налогов на роскошь» для владельцев люксовых авто.