На выходных в Севастополе потеплеет

Сегодня, 10 февраля, в Севастополе будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +1…+3°.
В субботу, 11 февраля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +3…+5°.
В воскресенье, 12 февраля, облачно с прояснениями.
Ночью без осадков, днем осадки (дождь, мокрый снег).
Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +3…+5°.