На выходных в Севастополе потеплеет

Сегодня, 10 февраля, в Севастополе будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +1…+3°.

В субботу, 11 февраля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +3…+5°.

В воскресенье, 12 февраля, облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +3…+5°.