В Севастополе будут контролировать цены на яйца

Подорожал корм для птиц

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадиму Кирпичникову проверить информацию о подорожании куриных яиц.

«Прошла информация о возможном подорожании куриного яйца. Поэтому контролируйте ситуацию», – поручил Михаил Развожаев, сообщает пресс-служба правительства города.

На что директор департамента Вадим Кирпичников ответил, что информация связана с ростом цен на корм для птицы, а также готовится правовой акт о поддержке хлебопроизводителей.

«Мы готовим нормативный правовой акт, где будут предоставлены субсидии хлебопроизводителям. По вопросам кормов для птиц Минсельхоз также занимается подготовкой схожего порядка. Ситуацию с ценами мы мониторим», – сказал Вадим Кирпичников.

На следующей неделе представители правительства планируют проинспектировать объекты торговли.

Напомним, в Севастополе резко подорожали яйца перед Новым годом, порою цена доходила до 100 рублей.

Фото: sevkor.ru

Ольга Сурикова