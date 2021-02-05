Русские реки — великая Книга

Вначале было слово, и слово было у Бога и слово было Бог.

Оно было вначале у Бога.

Всё чрез него начало быть,

и без него ничто не начало

быть, что начало быть.

Евангелие от Иоанна, 1 гл.

Лингвисты утверждают, что слова образуются посредством присоединения приставок и суффиксов к корневым словам (история появления корневых слов весьма туманна). Для однокоренных слов это верно, а для новых? Что такое новые слова?

Неуемный человек постоянно создает что-то новое, доселе неведомое, и называет это вновь появившимся словом, корня этого слова (внимание!) еще нет. Сам летает (самолет), паром возит (паровоз), электронно-вычислительная машина, компьютерная графика и т.д.

Новые слова человек создает не из корневого слова, он старается описать суть объекта, беря при этом всем знакомые простые слова. Как правило, достаточно двух-трех простых слов, чтобы складывая их как «кирпичики», получить новое понятие – Слово.

А что, если этот механизм был заложен изначально, и наша величайшая загадка – гидронимы Русского Севера образованы таким же образом? Часть коротких фраз забыта (спросите у современного школьника, что означает фраза: «Вперед, к победе коммунизма!»), и эти гидронимы мы принимаем за угро-финские. Часть перешла на другие объекты, и мы принимаем их за русские: реки Осиновка, Березовка, Стрелица и т.д.

Эта идея положена в основу методики, позволяющей читать гидронимы Русского Севера, а их понимание дает ключ к любому Русскому Слову. Методика включает в себя три компонента:

Гидронимы (русские слова) – это короткая фраза, состоящая, как правило, из трех слов – «кирпичиков» (об этом нужно помнить постоянно).

Чтобы выбрать нужные «кирпичики», правильный ответ нужно знать заранее. Человек, называя объект, знал его сущность и подбирал нужные простые слова. Следы первичного понимания слова нужно искать в массиве знаний, накопленных человечеством, в словарях, сказках, мифах, книгах, архитектурных объектах, космоснимках. Помня, что вначале было слово Бог, нужно знать первичную Матрицу.

Слова-«кирпичики» сохранили для нас индийские лингвисты. Внимание! ЭТО НЕ ПЕРЕВОД С САНСКРИТА! Санскрит, латынь, древнегреческий и другие индоевропейские языки в своей основе состоят из этих «кирпичиков».

К сожалению, русские лингвисты появились спустя тысячи лет после возникновения русского Слова, но к нашему счастью словари русского языка у нас есть, и в них, особенно в диалектных, ясно видна основа: первичная Матрица. В отличие от истории, которую пишут победители, словари не врут, язык народа, как карта памяти, хранит свою настоящую историю.

Но так как русские словари появились довольно поздно, сегодня каждый гидроним (русское слово) представляет для нас загадку, подобно ребусу, вставленному в кроссворд; перевод одного слова дает ключ к пониманию другого. Подсказкой в ребусе служат образы, картинки. Гениальные изобретатели русского слова оставили нам удивительный ключ – образы рек, озер, островов, болот.

Спустя тысячи лет благодаря другим гениальным людям (С.П. Королев и его команда), мы имеем возможность видеть эти образы на космоснимках с экранов персональных компьютеров.

Крымский полуостров, как и вся Россия пока хранит свои тайны.

Но если посмотреть с высоты птичьего полёта, то мы увидим…

Смотрите на сайте стрелица3.рф статьи «Крым», «Таврида», «Феодосия».

Алексей Задумкин