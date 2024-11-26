Где в Севастополе не будет света 27 ноября — список адресов

«Севкор» сообщает, где запланировано отключение света в Севастополе 27 ноября.
с 09:00 до 12:00
КСП Красный Октябрь, 724-726(чет),725-727(нечет),733,759,760,766,770-776(чет), 769-773(нечет),780-782(чет), 777,780,781.
Плановые ремонтные работы
с 08:00 до 16:00
ул. Парковая, 12, 12/2, 12/4, 14/1, 14/2, 16.
с 27 по 29 ноября
с 09:00 до 17:00
с. Верхнесадовое
пер. Подгорный, 1-21(нечет); ул. Севастопольская, 2-36(чет),35-Б,1-35(нечет); ул. Пирогова, 2-22(чет),1-9(нечет).
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер