Где в Севастополе не будет света 27 ноября — список адресов

Город
26-11-2024

«Севкор» сообщает, где запланировано отключение света в Севастополе 27 ноября. 

с 09:00 до 12:00

КСП Красный Октябрь, 724-726(чет),725-727(нечет),733,759,760,766,770-776(чет), 769-773(нечет),780-782(чет), 777,780,781.  

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

ул. Парковая, 12, 12/2, 12/4, 14/1, 14/2, 16.

с 27 по 29 ноября

с 09:00 до 17:00    

с. Верхнесадовое

пер. Подгорный, 1-21(нечет); ул. Севастопольская, 2-36(чет),35-Б,1-35(нечет); ул. Пирогова, 2-22(чет),1-9(нечет).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Кристина Ветер