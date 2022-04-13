В Севастополе будет снижена цена на социальные сорта хлеба

На четыре рубля

В Севастополе с сегодняшнего дня поднялись цены на некоторые виды хлебобулочной продукции на главном хлебозаводе города ПАО «Царьхлеб». При этом губернатором принято решение по сдерживанию цен на социальные сорта хлеба, сообщает пресс-служба правительства города.

Переговоры с крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных изделий в городе — предприятием «Царь хлеб» прошли по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, подчеркнули в правительстве.

По итогам договоренности, предприятие снизило стоимость хлеба социальных сортов «Формовой» и «Дарницкий» на 4 рубля — с 24 до 20 рублей. При этом вес и состав продукта не изменится.

Хлеб по этой цене можно будет приобрести в фирменной торговой сети предприятия.

Ольга Сурикова