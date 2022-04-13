ФСБ задержала двух жителей Крыма за призывы к терроризму и убийству депутатов Госдумы

Могут получить серьезный срок

В Крыму задержаны двое мужчин, которые в интернете призывали к террористической деятельности и убийству депутатов Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

В частности, житель Бахчисарая разместил у себя на странице Вконтакте материалы, призывающие убивать депутатов Госдумы. УФСБ завело на него уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Другой задержанный — житель поселка Раздольное, 1993 года рождения, публиковал у себя в соцсетях статьи и комментарии, которые были расценены как пропаганда запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами».

«Он заявлял, что необходимо построить всемирный халифат и негативно оценивал светские формы государственного устройства. Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», – уточнили в федеральном ведомстве..

Ему также грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе к административной ответственности привлечен местный житель за попытку срезать патриотический плакат, который был размещен в поддержку ВС РФ.

Ольга Сурикова