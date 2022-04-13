Депутат от КПРФ: Заксобрание, не пропустив законопроект, который мог помочь семьям с детьми, совершило ошибку

Оказалось важно, кто предлагает документ
Партийная принадлежность депутатов-авторов законопроекта, устанавливающего льготы на уплату налога на транспорт и недвижимость для семей с детьми, стало главной причиной его непринятия на последней сессии закса Севастополя.
Разработчиками законопроекта выступили депутаты из ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Партии пенсионеров».
В комментариях изданию «Севкор» депутат местного парламента от фракции КПРФ Сергей Борисов подчеркнул, что в семьях, где появляется ребенок, любая соцподержка имеет существенное значение. Тем более, законопроект создавался именно в русле современной демографической политики и направлен на поддержку семьи и детства.
Он обратил внимание на то, что, как только в семье либо рождается ребенок, либо усыновляется или берется под опеку, один из родителей, как правило, мама временно выпадает из трудовой деятельности. И основной доход ее составляет пособие на содержание этого ребенка.
Для наглядности невысоких доходов большинства жителей города, он привел некоторые статистические данные. Например, в регионе установлен прожиточный минимум на уровне 12 654 рубля, на трудоспособного гражданина полагается — 13793 и на детей 13 332 рубля. Соответственно одна семья, трое человек и один ребенок, должна получать около 40 918 рублей.
При этом, по данным статистики, на октябрь 2021 года средняя зарплата в Севастополе 37 864 рубля, то есть даже по этим цифрам каждая семья недополучается минимум три тысячи рублей.
«И это подсчет на октябрь 2021. Дефицит то реальный намного больше. Не стоит забывать про рост инфляции, особенно с учетом нынешней внешне-политической ситуации, она принимает галопирующий характер», — отметил Борисов.
Авторами законопроекта в расчет будущих расходов бюджета бралось количество рожденных, усыновленных и взятых под опеку детей на 2020 год — 4326 юных горожан.
При этом, как заметил парламентарий, далеко не все из этих семей имеют этот автомобиль и жилье, большинство — это молодые люди, которые еще даже не накопили на свою квартиру и транспортное средство, поэтому процент претендующих на эту льготу станет еще меньше. Плюс необходимо прописать, что она не будет распространяться на дорогие машины и элитную недвижимость.
При вынесении документа на сессию закса депутаты уже имели положительное заключение бюджетной комиссии и после принятия в первом чтении планировали вносить правки относительно стоимости ТС и квартир, на которые бы не распространялась норма закона.
Однако уже в ходе обсуждения в зале заседания глава бюджетной комиссии заксобрания Вячеслав Аксенов назвал «цифру с потолка», как считает Борисов, о том, сколько может недополучить бюджет из-за нового местного закона. По его подсчетам, 88 млн рублей за три года, то есть около 29 млн рублей в год.
Член фракции КПРФ считает, что, во-первых, в данной ситуации вообще трудно просчитать потери бюджета. Но даже если брать в среднем транспортный налог около тысячи рублей на 1,5 л авто и названное количество детей, из которых обратиться не более 20%, то сумма налога никак не совпадает с цифрой, названной главой бюджетной комиссии.
И, во-вторых, также в заключении департамента финансов правительства Севастополя говорится, добавил Борисов, что принятый законопроект может привести к уменьшению доходной части бюджета, но, отмечают, что спрогнозировать точно цифры не представляется возможным. Однако, по данным статистики, с учетом рожденных детей и размера транспортного налога, примерная сумма недополучения дохода может составить около 11,5 млн рублей в год.
«И это уже не 29 млн. рублей. Он взял цифры с потолка. И вопросов депутаты не задали ни мне, ни второму докладчику Илье Журавлеву (глава фракции ЛДПР-ред), опасаясь получить обоснованные ответы», — заявил соавтор законопроекта.
Он отметил, что, как только сроки позволят, парламентарии намерены повторно выносить этот закон на рассмотрение.
«Просто мы увидели, кто руководит нашими депутатами. Департамент посчитал нецелесообразно — все. Несмотря на то, что этот законопроект был важен для молодых семей. Он полностью совпадает с государственной политикой. И, я считаю, что это было ошибкой его не принять», — подчеркнул коммунист.
Он еще раз сакцентрировал внимание на том, что формально и технически депутаты были введены в заблуждение.
«И, видимо, то, что его предложили восемь депутатов от неправительственной партии, это единственная и основная причина, по которой закон не был принят», — заключил севастопольский депутат.
Ольга Сурикова