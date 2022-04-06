В Севастополе будет ограничено движение в центре города

Идет ремонт

В Севастополе в связи с ремонтом дорожного покрытия вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств с 22:00 6 апреля до 23:59 5 мая, сообщили в пресс-службе правительства города.

Движение будет ограничено по следующим адресам:

по ул. Маяковского от пересечения с проспектом Нахимова до пересечения с ул. Сенявина;

по ул. Сенявина пересечения с пер. Крепостным до пересечения с ул. Маяковского;

по ул. Торговая.

В правительстве призвали учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Ольга Сурикова