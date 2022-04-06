В Севастополе будут судить водителя, сбившего 5-летнюю девочку возле детского садика

Ей нанесены серьезные травмы

В Севастополе прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, который сбил на тротуаре 5-летнюю девочку.

ДТП произошло в ноябре 2021 года на проспекте Победы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, утром мужчина за рулем автомобиля «Nissan» отъезжал от детского сада. При этом, двигаясь задним ходом, он произвел наезд на девочку 2016 года, которая шла по тротуару с бабушкой.

Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель обвиняется в нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе пьяный водитель, сдавая задом во дворе по улице Федоровской, сбил на тротуаре трехлетнего ребенка.

Ольга Сурикова