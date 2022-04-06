Аксенов объявил о начале процедуры лишения украинских деятелей наград в Крыму

Не достойны носить крымские награды

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью. Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в Telergam.

«Приняли решение лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к России, к русским, русскоязычным гражданам Украины», – сказал Аксенов.

При этом глава Крыма перечислил несколько претендентов на лишение званий, среди которых есть и политики, и спортсмены.

«Среди них боксер Усик, который почетным гражданином Симферополя является. Сейчас будет поручение главе администрации Симферополя лишить его этого статуса. Уверен, что все без исключения поддержат. Бывший президент Украины Кравчук, Куницын (бывший премьер-министр Крыма и глава Севастопольской ГГА-ред.) и вся эта шваль, которая активно пиарится на украинских каналах. Они не достойны носить звания и награды Республики Крым», – подчеркнул он.

Напомним, Госсовет Крыма подготовил проект федерального закона о внесении поправок в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.

Ольга Сурикова