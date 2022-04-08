Аксенов резко отреагировал на решение Латвии посвятить 9 мая Украине

В Прибалтике стирают воспоминания о Великой Победе

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение сейма Латвии объявить в этом году 9 мая Днем памяти по погибшим в Украине. Он назвал это «показным трауром», писал глава республики в своем Telegram.

«Сейм Латвии в своем упорном отрицании исторической правды решил дойти до предела. Депутатам показалось мало стереть любое воспоминание о Великой Победе, теперь это день показного траура и тотального запрета. Нацисты и их пособники могут продолжать скорбеть, а мы знаем – Дню Победы быть», — написал Аксенов.

Он подчеркнул, что Россия отметит еще не одну победу.

Напомним, севастопольские ветераны начали получать выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Ольга Сурикова