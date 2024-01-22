В Севастополе из-за проблем с водоснабжением объявлены выходные

Сегодня, 22 явнаря, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о введении выходных дней из-за проблем с водоснабжением.

Как в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил директор ГУП «Водоканал» Алексей Степакин, из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: если в обычном режиме взвесь составляет 1,5 мг на литр, сейчас она выросла до 58 мг на литр.

По его словам, вода стала грязнее почти в 60 раз, в связи с чем водозаборы приходиться останавливать чаще для чистки. Это не позволяет наполнить всю систему до 120 тысяч кубометров необходимых городу. З прошедшие выходные удалось накопить только 30 тыс

«Чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Приняли решение: воды не будет до 9 утра завтра. Во вторник утром вода будет подана с 9:00 до 11:00», — рассказал губернатор Михаил Развозжаев в своих соцсетях.

Глава города также подчеркнул, что в городе объявляются выходные на 23 и 24 января.

«Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращенный рабочий день, завтра и в среду — выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы все работают в штатном режиме», — сообщил глава города.

Напомним, решение о временной остановке городских гидроузлов было принято 19 января.