В Севастополе более 300 жителей поселка остались без света из-за ДТП

Сегодня рано утром произошло отключение электроэнергии в поселке Октябрь Балаклавского района. В 06:36 водитель легкового автомобиля, проезжая по улице Чернореченская, не справился с управлением и влетел в опору 6000 В, сообщает Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

Из-за случившегося ДТП более 300 жителей близлежащих домов остались без электричества, также обесточенными оставались социально значимые объекты: котельная и станция «Инкерман-2» .

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Ольга Сурикова

Фото: Транспорт Севастополя