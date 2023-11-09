В Севастополе на улице Пожарова сбит электросамокатчик

По информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 11:30 минут 41-летняя автоледи, управляя внедорожником BMW, на улице Пожарова при запрещающем повороте налево не предоставила преимущество в движении водителю электросамоката, который двигался во встречном направлении прямо.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в горбольницу.

Признаков опьянения у водителей не установлено.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя