Севастополь стал лидером по инфляции в России

Городу не хватает огурцов и бананов

Инфляция в Севастополе за февраль опередила средний показатель по России и Южному федеральному округу, составив 7,3%, сообщает пресс-служба Центрального банка России.

«Средний показатель по России (5,7%) и по Южному федеральному округу (6,1%). Помимо общефедеральных факторов, на ценовую динамику в регионе повлияли недостаточные поставки плодоовощной продукции, подготовка к курортному сезону, и активизация общественной жизни вследствие постепенного смягчения противоэпидемических ограничений», – информирует Центробанк.

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе изменилась с 8% в январе до 10,9% в феврале. Такой показатель поясняется тем, что в регион сократились поставки овощей, особенно огурцов и бананов. Кроме того, в сравнении с соседними регионами, Севастополь имеет ряд особенностей: небольшой размер рынка, нехватка площадей для хранения, относительная удаленность, а также тот факт, что город является конечной точкой логистического маршрута. Поэтому поставщики не проявляют особой заинтересованности в завозе товаров.

Также озвучено, что рост цен на яйца, курятину и свинину ускорился из-за повышения стоимости кормов и добавок для птицы и животных, а также из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабриках юга России.

В непродовольственном секторе годовой прирост цен изменился на 0,3 до 5% в феврале.

«Низкий уровень конкуренции на рынке моторного топлива в регионе и отсутствие сетей заправок вертикально интегрированных топливных компаний обусловили более значительное по сравнению со средним по России ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо», – указывают специалисты.

Приближающийся летний сезон обусловил повышение спроса на товары для обустройства недвижимости.

Что касается рынка услуг, то здесь инфляция составила 3,9%. Смягчение коронавирусных мер привело к подорожанию медицинских услуг. Дороже теперь сходить в парикмахерскую и в театр, а также купить билет на самолет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе за февраль потребительские цены выросли почти в два разы выше, чем в остальных регионах России – на 1,6%, тогда как по стране средний показатель 0,8%. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

Ольга Сурикова

