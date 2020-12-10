В Севастополе бизнесмену незаконно отказали в льготе на отсрочку аренды

Пришлось вмешаться прокуратуре

Севастопольский департамент по имущественным и земельным отношениям дважды незаконно отказал предпринимателю в отсрочке по арендной плате и освобождении от арендной платы по договору имущества, которое является собственностью города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, данный факт был установлен в ходе проверки.

Также был нарушен установленный законом 30-дневный срок для рассмотрения заявлений предпринимателей об оказании данного вида поддержки.

Права предпринимателя были восстановлены после внесенного представления директору департамента по земельным и имущественным отношениям.

«В случае необоснованного отказа в предоставлении мер государственной поддержки предприниматели могут информировать прокуратуру города, в том числе посредством интернет-приёмной на сайте прокуратуры города», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, после введения антиковидных ограничений предприниматели получили льготы на аренду государственной собственности.