В Севастополе бизнесмену незаконно отказали в льготе на отсрочку аренды

Пришлось вмешаться прокуратуре
Севастопольский департамент по имущественным и земельным отношениям дважды незаконно отказал предпринимателю в отсрочке по арендной плате и освобождении от арендной платы по договору имущества, которое является собственностью города.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, данный факт был установлен в ходе проверки.
Также был нарушен установленный законом 30-дневный срок для рассмотрения заявлений предпринимателей об оказании данного вида поддержки.
Права предпринимателя были восстановлены после внесенного представления директору департамента по земельным и имущественным отношениям.
«В случае необоснованного отказа в предоставлении мер государственной поддержки предприниматели могут информировать прокуратуру города, в том числе посредством интернет-приёмной на сайте прокуратуры города», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, после введения антиковидных ограничений предприниматели получили льготы на аренду государственной собственности.