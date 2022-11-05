В Севастополе безрезультатно прошел второй день поисков дельфинов

В Севастополе 4 ноября продолжали искать дельфинов, которых собственник выпустил в море.

«С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось», — рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.





Что касается изъятых из дельфинария «Flipper» северных морских котиков, то они благополучно доехали до дельфинария «Коктебель» и уже обживаются в хорошем вольере.

Губернатор добавил, что поиск дельфинов специалисты продолжат и сегодня.

Ольга Сурикова