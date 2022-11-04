В Севастополе сегодня пройдет «Ночь искусств»

Музей обороны Севастополя и музей-заповедник «Херсонес Таврический» подготовили целый ряд мероприятий к акции «Ночь искусств», которая состоится сегодня.

Как сообщает пресс-служба Музея обороны Севастополя, с 17.00 до 22.00 пространство кинотеатра «Украина» будет объединено темой Крымской войны 1853–1856 годов, а главными персонажами станут участник первой обороны города Лев Толстой и бывалый солдат.

На входной зоне будет расположен орудийный дворик с подлинным орудием XIX века – здесь можно будет сделать фотографии на память. Зайдя внутрь здания, посетители окажутся в воссозданном рабочем кабинете Льва Николаевича Толстого, где в рамках иммерсивной миниатюры станут свидетелями работы великого русского писателя над бессмертным романом «Война и мир».

По мотивам произведений знаменитого автора в кинотеатре пройдут кинопоказы. В 18.30 на экране покажут легендарный фильм «Анна Каренина» (1967 г.), в 21.00 – драму «Простая смерть» (1985 г.).

В фойе кинотеатра будут работать несколько интерактивных точек: «Кукла-мотанка», «Школа каллиграфии», настольная игра «Синопский бой».

На Малаховом кургане пройдут театрализованные экскурсии «В бою заслужили мы славу свою» под открытым небом».

Ожившие» герои – участники Крымской и Великой Отечественной войн –расскажут о двух героических оборонах города, показавших всему миру лучшие черты характера русского человека – мужество, стойкость, преданность своей Родине.

Начало экскурсий в 16.00, 17.30, 19.00. Вход свободный.

«Ночь искусств» в Херсоне пройдет с 18.00 до 22.00. Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России.

В музее-заповеднике состоится тематическая экскурсия «Тысячелетия скрыты под ногами», в шатре в Саду миниатюр будет организован показ фильма «Город трех империй», а в Античном театре пройдет концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.

Участники акции смогут принять участие в мастер-классах в Византийском дворике. Любителей эпохи Средневековья заинтересует обучение танцам, играм и изготовлению кукол того времени. Кроме того, гости смогут взять урок каллиграфии, овладеть азами искусства чеканки монет и росписи имбирных пряников.

В Саду миниатюр состоится акция «Рисуем вместе» и подведение итогов конкурса детского рисунка «Сокровища Херсонеса».

Вход свободный.

Ольга Сурикова