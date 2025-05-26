В Севастополе «белые человечки» обрабатывают растения от вредителей

В ГБУ «Парки и Скверы» Севастополя рассказали, что специалисты проводят плановую обработку от некарантинных вредителей, которые поражают плодовые и декоративные деревья, кустарники, розы и другие зеленые насаждения.

Особенности фитосанитарной обработки зеленых насаждений:

— Используются безопасные препараты

— Средства не вредят растениям, полезным насекомым и окружающей среде

— Препараты не накапливаются в плодах

Подчеркивается, что такие мероприятия помогут сохранить здоровье городских зеленых насаждений и их декоративность.

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Ольга Сурикова

Фото: ГБУ «Парки и Скверы»