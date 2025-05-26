В Севастополе «белые человечки» обрабатывают растения от вредителей

В ГБУ «Парки и Скверы» Севастополя рассказали, что специалисты проводят плановую обработку от некарантинных вредителей, которые поражают плодовые и декоративные деревья, кустарники, розы и другие зеленые насаждения.
Особенности фитосанитарной обработки зеленых насаждений:
— Используются безопасные препараты
— Средства не вредят растениям, полезным насекомым и окружающей среде
— Препараты не накапливаются в плодах
Подчеркивается, что такие мероприятия помогут сохранить здоровье городских зеленых насаждений и их декоративность.
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Ольга Сурикова
Фото: ГБУ «Парки и Скверы»