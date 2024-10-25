В Севастополе ажиотаж вокруг цен на масло похож на ситуацию с яйцами

«Севкор» промониторил цена на сливочное масло в двух популярных торговых сетях.

В супермаркете «Яблоко» джанкойское масло 82,5% 400г — 610р;

«Азбука Крыма» 82,5% 100г — 154р;

«Тысяча озер» 82,5% 180г — 249р;

«Крымский молочник» 82,5% 180г —198р;

Goldenrich 82,5% 350 г—542р;

В магазине «Милка» «Вкуснотеево» 340г 82,5% —526р;

«Крымская ферма» 82,5% 180г —279р.

При этом на федеральном уровне уже заявили, что в России появится сливочное масло из Индии и Ирана.

Власти рассчитывают бороться с внезапным подорожанием продуктов с помощью импорта. Ситуация с ростом цен на сливочное масло напоминает недавнюю историю с яйцами, рассказала председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

«По моим подсчетам, не хватает в год 40 тысяч тонн масла. Раньше у нас было много импортеров: из Новой Зеландии, из Европы и других соседних стран. Сейчас же сливочное масло поступает, в основном, из Белоруссии. Но, видимо, нам этих объемов недостаточно», — объяснила Маницкая.

Напомним, ранее рост цен на яйца в России комментировал даже президент Владимир Путин.

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Ольга Сурикова