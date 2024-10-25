В Севастополе проводили в последний путь капитана 2 ранга и младшего сержанта, погибших на СВО

Капитан 2 ранга Дмитрий Анатольевич Лысенко родился и вырос в Севастополе. В 2005 году успешно окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания им. В.И.Ленина и был направлен для прохождения службы на Черноморский флот, в соединение подводных лодок. Молодой офицер сразу обратил на себя внимание командования своим неподдельным старанием, ответственностью, умением инициативно решать все поставленные подразделению задачи. При этом, несмотря на нелегкую службу моряка-подводника, Дмитрий находил время и возможность заниматься наукой, по крупицам собирая и приумножая опыт эксплуатации материальной части, он смог успешно защитить кандидатскую диссертацию. Перейдя на преподавательскую работу, Лысенко успешно применял свой бесценный опыт и знания не только в учебных аудиториях, но и непосредственно на линии боевого соприкосновения. По отзывам сослуживцев, он был настоящим профессионалом, верным товарищем, настоящим флотским офицером, для которого честь и Родина — не пустые слова.

Дмитрий Лысенко геройски погиб при выполнении боевых задач на Херсонском направлении.

Младший сержант Владимир Николаевич Коваленко родился и вырос в Севастополе, на Северной стороне. После окончания школы он окончил Севастопольский торгово-экономический техникум, получил специальность повара. В течение многих лет Владимир Николаевич работал на предприятиях родного города, зарекомендовал себя как добросовестный, ответственный работник. В 2023 году Владимир принял решение заключить контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессиональным воином, умело и инициативно решал все поставленные командованием задачи.

Владимир Коваленко геройски погиб при выполнении боевой задачи на Луганском направлении.

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