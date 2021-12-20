Происшествия

В Севастополе автомобиль провалился в разрытую яму на дороге

20-12-2021
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Водитель попал в больницу

В Севастополе водитель автомобиля Хендай не заметил дорожное ограждение и провалился в яму в районе дома 36 А по проспекту Генерала Острякова. Авария произошла сегодня, 20 декабря, около двух часов ночи.

 

«Водитель 1972 года рождения не правильно выбрал безопасную скорость движения, а также не учел техническое состояние транспортного средства и дорожное покрытие и совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение) на участке проведения дорожных работ. После наезда произошло падение автомобиля в разрытие», — сообщила руководитель пресс-службы городского управления МВД Жанна Марголина.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Уточняется, что утром, около восьми часов, автомобиль извлечен из ямы и передан родственникам.

У водителя признаков опьянения не установлено.

Ольга Сурикова

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