В Севастополе автоледи сбила школьника на пешеходном переходе

Накануне, около 17 часов, автоледи, управляя автомобилем Ниссан, в районе дома № 1 по улице Бориса Михайлова сбила 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в горбольницу. Признаков опьянения у водителя не установлено.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Севастополе был сбит 6-летний мальчик, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть.

Ольга Сурикова