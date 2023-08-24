Севастопольский депутат отвез крупную партию гуманитарной помощи морпехам

«Центр Помощи Участникам Боевых Действий и Специальных Операций «Гарнизон», одним из руководителей которого является депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Андрей Куринов, а также волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь» совершили совместный выезд в Запорожскую область (направление Работино), где сейчас идут ожесточенные бои, оказав гуманитарную помощь бойцам.

«Для разведчиков морской пехоты отвезли наборы самых необходимых медикаментов, личные аптечки, сухие пайки, средства личной гигиены, укомплектованные разгрузочные пояса (РПС) собственного производства и прочее. В связи со сложившейся обстановкой на фронте усилили сборы помощи и осуществили ряд выездов на самые сложные направления. Огромное спасибо от парней всем причастным к сбору посылки», — отметил Андрей Куринов.

Участники Центра помощи «Гарнизон» регулярно передают из рук в руки участникам СВО гуманитарную помощь, собранную в частности Севастопольским отделением ЛДПР и жителями города.

Ранее Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично отметил работу севастопольских «Швейбатов», поблагодарив Андрея Куринова и Севастопольское отделение ЛДПР за ответственный подход к такой нелегкой и важной задаче.

Кристина Ветер

Фото: личный архив Андрея Куринова