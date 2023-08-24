Правительство Севастополя покидает директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин

Сегодня, 24 августа, на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отставке директора департамента общественной безопасности Михаила Савчина.

«У нас, к сожалению, Михаил Михайлович Савчин покидает правительства Севастополя. Принял решение о переходе на новую работу – в столицу нашей Родины. Секреты мы раскрывать не будем. Пожелаем удачи на новом месте», — сообщил глава города.

Напомним, 10 августа было объявилено об уходе Александры Осиповой с поста директора департамента цифрового развития.