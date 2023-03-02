Попавший под колеса Lexus водитель мопеда добился полумиллионной компенсации

В Севастополе суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного водителю мопеда, который пострадал в ДТП.

В октябре 2019 года женщина, управляя автомобилем Lexus RX300, нарушила правила дорожного движения и на проезжей части ул. Хрусталева, возле дома № 74, сбила мопед. В результате аварии 24-летний водитель мопеда получил многочисленные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Приговором Гагаринского районного суда женщина признана виновной в нарушении ПДД, что повлекло нанесение тяжкого вреда здоровью другому участнику движения.

В 2022 году потерпевший обратился в суд с иском о взыскании с виновной компенсации морального вреда.

С учетом мнения прокурора суд вынес решение о взыскании с ответчицы в пользу молодого человека 500 тыс. рублей.

Женщина обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. Однако Севастопольский городской суд также согласился с мнением прокурора, настаивавшего на законности принятого судом первой инстанции решения, и отклонил апелляционную жалобу.

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Ольга Сурикова