В Севастополе автоледи наехала на капот иномарки 

В Севастополе в утреннее время 7 сентября произошло необычное ДТП на улице Тараса Шевченко.

Молодая автоледи, управляя автомобилем Фольксваген при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Хендай.

После столкновения автомобиль Фольксваген продолжил движение и наехал в прямом смысле слова на Тойоту.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителей не установлено.

За нарушение ПДД автоледи привлечена к административной ответственности.

Напомним, в Севастополе недавно произошло странное ДТП на улице Героев Севастополя, которое еще долгое время обсуждали местные водители.

Ольга Сурикова