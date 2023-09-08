Спуск на Адмирала Октябрьского закроют на 3 дня для проезда. Проезд будет закрыт для всех видов транспортных средств от площади Восставших до улицы Керченской с 18:00 8 сентября до 10:00 11 сентября.

Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на подпорной стене.

Автобусы №107, 110 и 195 с вечера 8-го до утра 11-го сентября будут отменены.

Временно изменятся маршруты троллейбусов №1, 5, 10, 10К и автобусов №2, 4, 10А, 16, 22, 30, 31, 77, 83, 84, 95, 105, 109, 112. Подробнее смотрите на сайте правительства города