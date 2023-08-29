В полиции Севастополя прокомментировали странное ДТП на Героев Севастополя

Виновником ДТП оказался 36-летний водитель автомобиля Киа, который не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Хендай, под управление 32-летнего водителя.

После удара автомобиль Киа продолжил движение и произвел наезд на пешеходные ограждения.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителей не установлено.

По факту нарушения правил дорожного движения в отношении 36-летнего водителя автомобиля Киа сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.15 и по ст. 12.33 КоАП РФ.

Дарья Тимофеева

Фото: полиция Севастополя